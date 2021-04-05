102 тыс. человек привились от Covid-19 в Башкортостане

Всего в Башкортостан поступило 183,7 тысячи доз препарата «Спутник V», первым компонентом привились 151 тыс. человек, в том числе 62 тыс. – люди 60+.

Полностью завершили вакцинацию 102,2 тыс. человек – это 2,5% от всего населения республики. Ранее Радий Хабиров говорил о планах вакцинировать 60% населения, то есть порядка 2,4 млн человек.

В Башкортостане работают 150 пунктов вакцинации, пять из них – мобильные, развернутые на базе торговых центров и театров. В них привились 3663 человека.