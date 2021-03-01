26 тысяч человек привились от Covid-19 в Башкортостане

Всего в республику поступило 120 тысяч доз препарата «Спутник V», первым компонентом привились 80 437 человек.

Полностью завершили вакцинацию 26 тысяч человек – это 0,6% от всего населения республики. Ранее Радий Хабиров говорил о планах вакцинировать 60% населения, то есть порядка 2,4 млн человек.

К марту 2021 года планировалось привить намного больше человек в республике, однако препарат поступает с задержками, ждать прививки по записи приходится до семи дней. В ближайшее время придут большие партии вакцины, в том числе препарата «ЭпиВакКорона» от института «Вектор».