В Уфе пройдет первая конференция школы Павленко «Будущее онкологии: кадры решают все»

Конференция пройдет 26 февраля по адресу проспект Октября, 73/1 с 9.00 до 19.00.

Мероприятие объединит руководителей крупнейших медицинских учреждений и ученых Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Рязани, Костромы, Севастополя, Смоленска. В онлайн-формате подключатся спикеры из Финляндии и Сербии.

Специалисты обсудят, как решать проблему нехватки молодых хирургов-онкологов и повысить общий уровень квалификации начинающих врачей, а также проведут круглый стол на тему: «Возможны ли качественные научные исследования в России?»

Основными спикерами будут ведущие онкологи России, в том числе профессор НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова Алексей Карачун, исполнительный директор Ассоциации онкологов Северо-Западного Федерального округа Антон Барчук и заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Жаворонков.

В качестве участников конференции выступят и первые резиденты Школы практической онкологии имени Андрея Павленко. Молодые хирурги (средний возраст 27 лет) из Анапы, Воронежа, Москвы, Орла, Томска учатся на базах в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.