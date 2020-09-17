В Петербурге заработала Школа практической онкологии имени Андрея Павленко

Первый интенсив был посвящен работе в операционном блоке, технологическим возможностям и безопасности. Преподавателем выступил ученик Андрея Павленко Ростислав Павлов. «Занятия интенсива состоялись в онкологическом отделении Клиники СПбГУ, основанном Андреем Николаевичем. Резиденты из разных городов впервые собрались вместе. Поздравляем Школу с открытием и желаем резидентам удачи, терпения и сил на их новом пути!» — сообщается в группе «Жизнь человека».