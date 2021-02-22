Когда в Башкортостане заболеваемость Covid-19 достигнет минимального уровня?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что, по прогнозу экспертов, значительного снижения заболеваемости следует ждать не раньше конца лета.

«По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет именно в августе – сентябре. При этом осенью ожидается рост количества заболевающих из‑за отпусков. Те страны, которые выбираются для отдыха, они не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида», – сказал Володин.

17 февраля Минздрав Башкортостана отчитался о том, что в республике первым компонентом препарата «Спутник V» привились более 51 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию 11 738 человек или 0,29% от всего населения республики. Ранее Радий Хабиров говорил о планах вакцинировать 60% населения, то есть порядка 2,4 млн человек.