Эльбрус Нигматуллин привился от Covid-19

Уфимский силач Эльбрус Нигматуллин рассказал о том, как чувствует себя после вакцинации от коронавируса.
«Докладываю о своем состоянии: чувствую себя прекрасно, нет температуры, аппетит хороший. Боли от инъекции не было никакой», – сообщил стронгмен, пообещав рассказывать о своем состоянии подписчикам каждый день.
Когда комментаторы заметили, что на месте явно не случайно оказались журналисты «БСТ», Эльбрус Нигматуллин ответил:
«Журналисты оказались не случайно. Если событие важное для людей, считаю, не грех этим поделиться».
Ранее в Минздраве сообщили о том, что в скором времени начнут прививать всех людей, уже записавшихся в электронную очередь.
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