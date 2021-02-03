Эльбрус Нигматуллин привился от Covid-19

«Докладываю о своем состоянии: чувствую себя прекрасно, нет температуры, аппетит хороший. Боли от инъекции не было никакой», – сообщил стронгмен, пообещав рассказывать о своем состоянии подписчикам каждый день.

Когда комментаторы заметили, что на месте явно не случайно оказались журналисты «БСТ», Эльбрус Нигматуллин ответил:

«Журналисты оказались не случайно. Если событие важное для людей, считаю, не грех этим поделиться».

Ранее в Минздраве сообщили о том, что в скором времени начнут прививать всех людей, уже записавшихся в электронную очередь.