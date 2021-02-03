Когда в Башкортостане начнут прививать от Covid-19 всех желающих?

Как сообщили в региональном Минздраве, «накануне» в республику пришла новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 18 900 доз.

Эта партия в ближайшие дни распределится по поликлиникам, после этого начнут вакцинировать людей, уже добавленных в лист ожидания, то есть тех, кто оставил заявку заранее.

В первую очередь по-прежнему прививают преподавателей, врачей и другой персонал, работающий с болезнью на передовой. Вакцинация бесплатна для всех и проводится по желанию. С собой нужно взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС.