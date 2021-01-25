В Башкортостане более 5 тыс. человек завершили вакцинацию от Covid-19

Вакцинация от коронавируса проводится в два этапа, между которыми должно пройти три недели. Всего на формирование иммунитета потребуется порядка 42 дней.
На совещании в правительстве 25 января глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что первым компонентом вакцины в республике привились 13 842 человека. 5301 человек привился полностью.
До конца февраля 2021 года в республику поступит еще 151 500 доз препарата «Спутник V», следующая партия ожидается до 31 января. 72 медорганизации уже проводят вакцинацию, готовятся к открытию еще 13 пунктов, также будут действовать мобильные пункты.
Коме того, Забелин заявил, что, по мнению экспертов, сейчас пандемия вышла на плато – это означает, что количество новых зараженных перестает расти и остается одинаковым в течение длительного времени.
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