Как в Уфе записаться на вакцинацию от коронавируса?

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на пресс-службу Минздрава, записаться на вакцинацию можно будет через приложение »К врачу», на портале госуслуг или по телефону приемной поликлиники.

Запись откроется до конца текущей недели (до 24 января), сейчас Минздрав формирует список пунктов вакцинации, он будет опубликован в ближайшее время.

Как ожидается, в списке будет более 80 пунктов – все поликлиники центральных районных больниц и другие медорганизации Уфы.

Электронная очередь будет одна на все пункты. Если в вашей поликлинике препарат закончится, запись перенесут и вас об этом оповестят. На данный момент онлайн-сервисы проходят тестирование.