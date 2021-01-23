Вакцинация от Covid-19 в Башкортостане: стоит ли прививаться переболевшим коронавирусом?

«Несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет.

Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», – цитирует Татьяну Голикову издание «Вести».

Всего в России планируют привить 68,8 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона – в Башкортостане. Это прогнозируемый необходимый порог для преодоления пандемии.