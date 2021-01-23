Вакцинация от Covid-19 в Башкортостане: стоит ли прививаться переболевшим коронавирусом?

На брифинге по вопросам вакцинации вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, почему люди, уже переболевшие Covid-19, могут не торопиться с прививками.
«Несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет.
Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», – цитирует Татьяну Голикову издание «Вести».
Всего в России планируют привить 68,8 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона – в Башкортостане. Это прогнозируемый необходимый порог для преодоления пандемии.
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