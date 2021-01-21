Вакцинация от Covid-19 в Башкортостане: нужно ли сдавать тест на антитела?

Минздрав отмечает, что при подготовке к вакцинации сдавать тесты на антитела не нужно. При этом если у вас уже есть подтверждение наличия антител, прививаться не нужно.

Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только в том случае, если есть причины подозревать, что вы могли заразиться (например, контакт с инфицированным в течение последних 14 дней) или если были симптомы коронавируса в последние две недели.

Записаться на вакцинацию можно будет через приложение «К врачу», на портале госуслуг или по телефону приемной поликлиники.

Запись откроется до конца текущей недели (до 24 января), сейчас Минздрав формирует список пунктов вакцинации, он будет опубликован в ближайшее время.

Как ожидается, в Уфе будет более 80 пунктов – все поликлиники центральных районных больниц и другие медорганизации.