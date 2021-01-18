«Антиковидный паспорт Башкортостана»: как получить и какие дает преимущества?

Процесс получения паспорта:

1. Вы привились или сдали тест на антитела.

2. Факт наличия иммунитета зарегистрирован в системе Минздрава.

3. Данные автоматически отправляются в портал госуслуг.

4. В Личный кабинет портала госуслуг приходит QR-код.

5. При посещении заведений вы сможете показать QR-код на телефоне.

В тестовом режиме проект запустят уже 29 января 2021 года, с пятого февраля начнут выдавать паспорта.

Преимущества:

– Люди с антиковидными паспортами смогут посещать любые кинотеатры сверх 30-процентной квоты.

– Сектора на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на матчах профессиональных команд (футбол, хоккей, мотогонки на льду и так далее) будут заполняться только зрителями с паспортами.

– Скидки -30% на билеты во всех государственных учреждениях культуры до конца 2021 года.

– Родители смогут участвовать в общешкольных и классных мероприятиях, посещать групповые комнаты детсадов.

– Директора образовательных организаций будут получать стимулирующие выплаты в зависимости от количества привитых сотрудников.

– Педагоги получат до трех дополнительных выходных дней в течение учебного года и дополнительные дни отпуска.

– В бассейнах «Нефтяник» (Уфа, Комарова, 9) и Центра спортивной подготовки имени Р.А. Баталовой (Уфа, проспект Дружбы народов, 47) – скидка -10% на абонемент.

– Скидки от -5% до -10% на абонементы в фитнес-клубы. Сейчас в программе участвуют пять фитнес-клубов.

– Скидка 20% на одну обзорную экскурсию по Уфе на двухэтажном автобусе.

– На период вакцинации будет действовать программа лояльности при посещении санаториев и курортов республики, при проживании в гостиницах и бронировании туров по Башкортостану у региональных операторов.

В дальнейшем программа бонусов будет расширяться.