В Башкортостан доставили новую партию вакцины от Covid-19

В республику поступила новая партия в 1900 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), в ближайшее время она будет распределена по лечебным заведениям. В первую очередь прививку получат врачи, педагоги, волонтеры, сотрудники МВД и МЧС и другие люди, работающие на передовой.

До Нового года может прибыть еще одна партия вакцины, а поставка в промышленных объемах начнется в январе.

Вакцинация от Covid-19 в Башкортостане стартовала девятого декабря и проводится добровольно. Обо всем, что нужно знать об иммунизации, мы писали ранее.