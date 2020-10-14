В Башкортостане прививка от коронавируса может стать обязательной

По словам Кононовой, массовое производство препаратов и массовая вакцинация начнутся только тогда, когда будут обработаны результаты постклинических исследований.

На данный момент в России зарегистрирован препарат «Спутник V», еще несколько препаратов находятся на стадии регистрации, исследования проводятся во всех регионах. Если препарат внесут в национальный календарь прививок, то вакцинация против Covid-19 станет обязательной для всех.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от коронавируса будет исключительно добровольной. О препарате «Гам-Ковид-ВАК» (торговая марка «Спутник V») и его побочках можно почитать тут.