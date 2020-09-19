В Башкортостан поступила первая партия вакцины от коронавируса

Пилотная партия предназначена для людей, входящих в группу повышенного риска. Минздрав России пока что выдал только временную регистрацию этой вакцине до первого января 2021 года.

При испытании препарата было выявлено 144 побочных эффекта легкой или средней степени выраженности, большинство из которых прошли без последствий. В большинстве случае это боль в месте укола, повышение температуры, сыпь.

Препарат следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях почек и печени, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, иммунодефиците, аутоиммунных заболеваниях, аллергических реакциях, атопии, экземе. Противопоказан он при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины, при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых заболеваниях и обострении хронических. При нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Вакцина имеет возрастное ограничение 18-60 лет – детям и пенсионерам препарат не разрешен.