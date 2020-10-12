В Башкортостане ежедневный прирост больных коронавирусом превысил 50 человек

С июля, когда эпидемия в Башкортостане пошла на спад, ежедневно фиксировалось до 40 новых пациентов с официально подтвержденным диагнозом Covid-19.

11 и 12 октября, по данным Минздрава, прирост составил уже 50 и 54 человека за сутки соответственно. Также за выходные подтверждены еще три смерти от осложнений коронавируса, количество летальных случаев достигло 46.

Рекордные показатели по республике были зафиксированы примерно в начале-середине июня – около 120 человек за сутки.

Как мы писали ранее, в 2020 году вдвое выросла смертность от внебольничной пневмонии по сравнению с 2019 годом, причины такого скачка не объясняются. С пятницы в республике зарегистрировано 514 новых пациентов с пневмонией.