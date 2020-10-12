Тем временем по России каждый день бьются «весенние» рекорды по приросту пациентов с Covid-19 – более 13,5 тысяч человек ежедневно. «Вторая волна» набирает обороты.
В Башкортостане ежедневный прирост больных коронавирусом превысил 50 человек
С июля, когда эпидемия в Башкортостане пошла на спад, ежедневно фиксировалось до 40 новых пациентов с официально подтвержденным диагнозом Covid-19.
11 и 12 октября, по данным Минздрава, прирост составил уже 50 и 54 человека за сутки соответственно. Также за выходные подтверждены еще три смерти от осложнений коронавируса, количество летальных случаев достигло 46.
Рекордные показатели по республике были зафиксированы примерно в начале-середине июня – около 120 человек за сутки.
Как мы писали ранее, в 2020 году вдвое выросла смертность от внебольничной пневмонии по сравнению с 2019 годом, причины такого скачка не объясняются. С пятницы в республике зарегистрировано 514 новых пациентов с пневмонией.
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