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Walk of Shame планирует выпустить коллекцию женского нижнего белья

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Основатель бренда Walk of Shame уфимец Андрей Артемов поделился амбициозными планами на ближайшее время.

walkofshame.me

Вчера, первого марта, мы писали о том, что в продажу поступил первый дроп из коллекции мужского нижнего белья от Walk of Shame.

Весь процесс производства занял ровно год: от эскиза и до выпуска полноценного тиража. Сейчас тестируются другие ткани и формы, так что скоро в продажу поступят новые модели.

В будущем бренд планирует выпускать и женское нижнее белье. Кроме того, в конце марта выйдет капсула WOS Souvenir с различными красивыми вещами.

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