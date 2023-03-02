Walk of Shame планирует выпустить коллекцию женского нижнего белья

Вчера, первого марта, мы писали о том, что в продажу поступил первый дроп из коллекции мужского нижнего белья от Walk of Shame.

Весь процесс производства занял ровно год: от эскиза и до выпуска полноценного тиража. Сейчас тестируются другие ткани и формы, так что скоро в продажу поступят новые модели.

В будущем бренд планирует выпускать и женское нижнее белье. Кроме того, в конце марта выйдет капсула WOS Souvenir с различными красивыми вещами.