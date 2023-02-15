Walk of Shame выпустит коллекцию мужского нижнего белья

Сейчас готовится к выпуску коллекция мужского нижнего белья Walk of Shame, разработка которой далась бренду нелегко из-за перфекционизма Андрея Артемова.

Сегодня, 15 февраля, в Telegram-канале бренда были опубликованы фото и видео со съемок коллекции.

Недавно мы писали о том, что Walk of Shame ко Дню святого Валентина дропнул коллаборацию с петербургским локальным магазином растений Kiosk: в Romantic Collection – хлопковый лонгслив, носовой платок с принтом и синие розы.

Лонгсливы распродали за два дня, сейчас еще можно оформить предзаказ на новую партию, но количество крайне ограниченно и больше повторов не будет.