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Walk of Shame выпустит коллекцию мужского нижнего белья

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Бренд уфимского дизайнера Андрея Артемова Walk of Shame выпустил тизер в преддверии расширения ассортимента.

Фото: Walk of Shame

Сейчас готовится к выпуску коллекция мужского нижнего белья Walk of Shame, разработка которой далась бренду нелегко из-за перфекционизма Андрея Артемова.

Сегодня, 15 февраля, в Telegram-канале бренда были опубликованы фото и видео со съемок коллекции.

Недавно мы писали о том, что Walk of Shame ко Дню святого Валентина дропнул коллаборацию с петербургским локальным магазином растений Kiosk: в Romantic Collection – хлопковый лонгслив, носовой платок с принтом и синие розы. 

Лонгсливы распродали за два дня, сейчас еще можно оформить предзаказ на новую партию, но количество крайне ограниченно и больше повторов не будет.

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