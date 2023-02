Romantic Collection от Walk of Shame поступила в продажу

В дропе Romantic Collection:

– хлопковый лонгслив с вышивкой синей розы спереди и принтом с надписью I will love you till the end of time и изображением рыцарского шлема на спине (6969 рублей);

– хлопковый носовой платок с принтом I will love you till the end of time синего цвета (1300 рублей);

– синяя роза в матовой бумаге, обмотанной синей лентой в белой коробке (560 рублей за штуку).

Заказать все это можно на сайте бренда. К любому заказу прилагаются валентинка и леденец в форме сердца.