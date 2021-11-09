Лимитированная коллекция WOS Х «Сибур» поступила в продажу

В коллекции:

– две футболки (по 6200 рублей);

– худи (18 000 рублей);

– брюки (17 200 рублей);

– плащ (26 920 рублей);

– кепка (5600 рублей).

Посмотреть и приобрести вещи можно на официальном сайте WOS.

Каждая вещь создана из ткани, полученной путем переработки пластика, при этом эко-материал по тактильным свойствам абсолютно не отличается от привычных нам тканей. Упаковку из инновационного материала Vivilen можно будет сдать на повторную переработку.

Все вырученные от продажи коллекции средства отправятся благотворительному фонду «Второе дыхание».