Коллаборация WOS и «Сибур»: фэшн-индустрия может и должна быть экологичной

«Как связана переработка пластика и фэшн-индустрия, спросите вы? Все просто, когда ваши ценности совпадают – рождается отличный проект.

Именно так и произошло, когда встретились "Сибур" и WOS.

Впервые в люксовом сегменте одежды будет представлена коллекция из переработанных материалов, не уступающих по свойствам и тактильным ощущениям традиционным тканям. Появление ее стало возможно благодаря экспертизе "Сибур" в сфере экономики замкнутого цикла.

Бренд WOS известен своими экспериментами в области устойчивых технологий. Поэтому работа над коллекцией доверена основателю бренда, известному российскому дизайнеру Андрею Артемову. По его словам, коллаборация позволит людям узнать о том, что фэшн-индустрия может и должна быть экологичной, а использованный пластик – это не мусор, а ценное сырье.

Отличительными чертами совместной капсульной коллекции станут практичность и износостойкость. В коллекцию войдут изделия универсальных силуэтов в базовых цветах, которые не потеряют актуальности со временем и смогут стать must have любого гардероба.

Ткани для коллекции произведены с использованием переработанного пластика и имеют сертификаты GRS (Global Recycle Standard). Коллекция одежды поступит в продажу ограниченным тиражом осенью этого года.

Средства от продажи будут переданы в благотворительный фонд, а также на поддержку проектов, компенсирующих углеродный след.

Принты на футболках из новой осенней коллекции 2021 сделаны известным фотографом Богданом Широковым в интерьерах и с использованием гранулы "ПолиЛаб"», – говорится в анонсе «Сибур».