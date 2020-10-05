Андрей Артемов: «Пандемия и карантин заставили людей вспомнить свою культуру»

В 2019 году Андрей Артемов вошел в ежегодный рейтинг «500 самых влиятельных людей в мире моды» по версии издания The Business of Fashion.

«Тема национальных и культурных кодов интересовала меня всегда, и я давно ее исследую. Расшифровка и понимание идентичности постоянно присутствуют в моем творчестве. Пандемия и карантин заставили людей задуматься о своей земле, вспомнить свою культуру, многих подтолкнули вернуться на родину. И в итоге, мне кажется, все это из негатива вылилось в правильное, позитивное и — я бы даже сказал — созидательное направление.

Любимых вещей в коллекции у меня несколько: я особенно подчеркиваю принт с цветком курая и платье в технике петчворк с длинными рукавами, где собраны все виды хлопка. Оно уже стало знаковым для этой коллекции. Также мне очень нравится костюм петчворк, в котором сочетаются два вида клетки, — такая отсылка к воланам на башкирских юбках и работам художника Адриана Вескови.

Работать на карантине сначала было страшно, непривычно. Но стоило начать — и оказалось, что все наоборот. Работа шла так, как должна была: без спешки, без отвлечения на встречи и социальную активность. Было много времени для полного погружения в источники, изучения материала и подготовку. В итоге от работы во время карантина я получил удовольствие. Это было, наверное, как в лучшие институтские годы.

Безусловно, пандемия повлияла на весь процесс — не только у нас и не только в нашей отрасли. Ткани, естественно, задерживались, потому что фабрики работали вполсилы; люди потом выходили на работу в две смены, все было долго. Но мы прошли это испытание, и прошли его достойно», – сказал Андрей Артемов.