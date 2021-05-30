«Модный подкаст» с Региной Турбиной (ВИДЕО)

В эфире обсудили появление тренда на цифровую одежду, ее функции и перспективы, современные модные тренды в целом, а также пофантазировали о том, как люди будут выглядеть через 10 лет.

Регина Турбина – основательница первого в России онлайн-ателье Replicant. Сейчас под ее руководством разрабатывается и первый в стране маркетплейс цифровой одежды Artisant.

Помимо Регины, в подкасте принял участие журналист, исследователь и популяризатор цифровой моды в России Даниил Трабун.