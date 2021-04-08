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Уфимский дизайнер запускает маркетплейс цифровой одежды

Основательница первого в России онлайн-ателье Replicant Регина Турбина анонсировала запуск платформы Artisant, на которой вы сможете приобрести или продать уникальный цифровой лук.

  • instagram.com/regina_turbina1

Проект еще в разработке совместно с московским сервисом Sizolution.

«Что уникального в Artisant?

1) Это пространство для коллекционных предметов fashion digital art, созданных самыми крутыми дизайнерами и художниками. 

2) Вы не только сможете владеть уникальным аутфитом, но и использовать его: надевать на свои фото, примерять в дополненной реальности.

3) Это не аукционная торговая площадка. Наши цены будут фиксированными. Купленные вещи можно хранить использовать или сразу же перепродавать на платформе через личный кабинет.

Мы объединяем художников, дизайнеров, традиционные бренды и технологии, чтобы создать новое измерение NFT цифровой моды как искусства», – написала Турбина в Instagram.

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