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Театр

Айгуль Ахметшина вошла в рейтинг Forbes «30 до 30»

Российский Forbes опубликовал лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30». Башкортостан в нем представлен оперной певицей Айгуль Ахметшиной в категории «Искусство».

Фото: соцсети Айгуль Ахметшиной

Фото: соцсети Айгуль Ахметшиной

27-летняя Айгуль Ахметшина исполняет главную роль в «Кармен» Бизе в нью-йоркской Metropolitan Opera, а недавно стала первой меццо-сопрано, заключившей контракт с лейблом Decca Classic за последние 30 лет.

Уроженку села Киргиз-Мияки уже называют «ветераном оперы» и «новой Нетребко», она окончила Уфимское художественное училище и является победительницей Международного конкурса вокалистов «Бельведер», в 2022 году дебютировала на сцене парижской Оперы Бастилии.

Всего на счету Ахметшиной десяток крупнейших наград, в том числе российская премия Casta diva (2022) и международная премия International Opera Awards в номинации «Певица года» (2023).

Айгуль Ахметшина: «Роль Кармен нельзя отрепетировать – нужно просто жить ей»

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