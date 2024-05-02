Айгуль Ахметшина вошла в рейтинг Forbes «30 до 30»

27-летняя Айгуль Ахметшина исполняет главную роль в «Кармен» Бизе в нью-йоркской Metropolitan Opera, а недавно стала первой меццо-сопрано, заключившей контракт с лейблом Decca Classic за последние 30 лет.

Уроженку села Киргиз-Мияки уже называют «ветераном оперы» и «новой Нетребко», она окончила Уфимское художественное училище и является победительницей Международного конкурса вокалистов «Бельведер», в 2022 году дебютировала на сцене парижской Оперы Бастилии.

Всего на счету Ахметшиной десяток крупнейших наград, в том числе российская премия Casta diva (2022) и международная премия International Opera Awards в номинации «Певица года» (2023).