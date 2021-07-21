Премьера оперы «Дон Кихот» Аскара Абдразакова пройдет на сцене Большого театра

Премьера получила одобрение как зрителей, так и театральных и музыкальных критиков.

Над созданием спектакля все цеха театра трудились на протяжении 14 месяцев. Для оперы было изготовлено около 400 костюмов, а в дополнение к ним – более 200 головных уборов и более 100 пар обуви.

Третьего августа постановка дебютирует на Исторической сцене Большого театра в Москве.

Это будет второе выступление труппы Башоперы на Исторической сцене за последние полтора года: в марте 2020 года она показала спектакль «Аттила» в рамках гастролей в Москве.

«Жюль Массне – выдающийся мелодист эпохи романтизма. "Дон Кихот" – его последний опус, лиричный и в то же время экспрессивный, с захватывающим сюжетом. В нем есть динамика, приключения, комические эпизоды. Однако не каждый театр может его поставить. К исполнителям предъявляются высокие требования – и как к певцам, и как к драматическим актерам. Нужна профессиональная команда, обладающая необходимыми творческими техническими ресурсами», – рассказал автор постановки Аскар Абдразаков «Уфа.Собака.ru». Полное интервью можно почитать тут.