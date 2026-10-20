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Джек Родуолд: «Григорий Панин – истинный профессионал и настоящий пример для подражания»

Вчера, 19 октября, капитан уфимской команды «Салават Юлаев» Григорий Панин провел в КХЛ тысячную игру. В ней юлаевцы на выезде столкнулись с «Адмиралом» и проиграли со счетом 0:2.

Несмотря на неудачу, форвард «Салавата Юлаева» Джек Родуолд оценил такое достижение капитана команды:

«Это просто невероятно! Он важная часть нашей команды и такое достижение впечатляет. Он истинный профессионал и настоящий пример для подражания. Это вдохновляет. Очень счастлив за него».

Высказался об этом и главный тренер команды Виктор Козлов:

«Тяжело сейчас выделить какой-то один матч из тысячи. Прежде всего, хотел бы поздравить Григория с этим достижением. Считаю, что у него шикарная хоккейная карьера: он выигрывал кубки, играл в топовых командах.

Мне повезло наблюдать за ним с самого начала: когда я уже был взрослым, он был молодым игроком, только приходил в тольяттинскую "Ладу". Затем он перешел в "Ак Барс", где заматерел и сформировал свой стиль жесткого защитника.

То, что до сих пор он действует в том же ключе, говорит о высоком уровне профессионализма, самоотдаче и, самое главное, любви к хоккею. Считаю, что именно поэтому Григорий и достиг этой отметки», – сказал тренер.

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