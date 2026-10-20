Виктор Козлов – о проигрыше «Адмиралу»: «В команде ходит вирус, у некоторых ребят предболезненное состояние»

Игра началась активно, но первые два периода прошли без заброшенных шайб. Уфимцам, несмотря на несколько хороших моментов в атаке, не удалось пробить защиту Никиты Бояркина.

В самом начале третьего периода «Адмирал» все же открыл счет. Команда Виктора Козлова бросила в силы на попытку отыграться и в итоге получила еще один гол в пустые ворота.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Вязкий матч получился. Обе команды плотно играли в обороне, пытались создавать моменты в атаке. На мой взгляд, мы сыграли несколько беззубо, больше контролировали шайбу по периметру, чем угрожали воротам. "Адмирал" забил свой гол и затем откатился, проводил контратаки, поэтому нам пришлось раскрываться.

В большинстве тоже хотелось бы сыграть лучше. Хотелось бы, чтобы мы чаще шли на пятак с шайбой и без нее.

В команде ходит вирус. Егор Сучков сегодня не играл, заболел, поэтому у некоторых ребят присутствует предболезненное состояние», – сказал тренер.