Виктор Козлов – о проигрыше «Адмиралу»: «В команде ходит вирус, у некоторых ребят предболезненное состояние»

Вчера, 19 октября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в матче FonBet Чемпионата КХЛ в гостях уступил «Адмиралу» со счетом 0:2.
Игра началась активно, но первые два периода прошли без заброшенных шайб. Уфимцам, несмотря на несколько хороших моментов в атаке, не удалось пробить защиту Никиты Бояркина.
В самом начале третьего периода «Адмирал» все же открыл счет. Команда Виктора Козлова бросила в силы на попытку отыграться и в итоге получила еще один гол в пустые ворота.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.
«Вязкий матч получился. Обе команды плотно играли в обороне, пытались создавать моменты в атаке. На мой взгляд, мы сыграли несколько беззубо, больше контролировали шайбу по периметру, чем угрожали воротам. "Адмирал" забил свой гол и затем откатился, проводил контратаки, поэтому нам пришлось раскрываться.
В большинстве тоже хотелось бы сыграть лучше. Хотелось бы, чтобы мы чаще шли на пятак с шайбой и без нее.
В команде ходит вирус. Егор Сучков сегодня не играл, заболел, поэтому у некоторых ребят присутствует предболезненное состояние», – сказал тренер.
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