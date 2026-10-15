Виктор Козлов: «Не могу сказать, что "Сибирь" нас переиграла»

Счет открыли уфимцы, причем уже на третьей минуте: Максим Кузнецов получил шайбу справа и точным броском поразил ворота новосибирцев. Гости отыгрались спустя три минуты, но на седьмой минуте «Салават Юлаев» вновь вышел вперед: Джек Родуолд оказался на пятаке без опеки и завершил атаку, начатую Шелдоном Ремпалом и Мэттью Маджио.

Со второго отрезка «Сибирь» перехватила инициативу и до конца игры забросила три безответные шайбы в ворота Семена Вязового – пробить ее оборону не помогло ни снятие вратаря в конце игры, ни заработанное большинство.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Не удалось до конца взломать оборону "Сибири". В целом действовали неплохо, хорошо проходили среднюю зону. Соперник плотно откатывался, но у нас были моменты. К сожалению, реализация подвела. Затем начали форсировать события, больше играть по периметру. Не могу сказать, что "Сибирь" нас переиграла: соперник забил свои голы, а мы – нет. Это и определило исход матча.

Индивидуальные ошибки всегда будут, но они вытекают из командных действий. Кроме того, при таком графике, когда играем через день, накапливается и эмоциональная, и физическая усталость.

"Сибирь" вязко играет в своей зоне, не пускает на пятак. У нас были моменты, но вратарь соперника неплохо сыграл. Сегодня получилось так.

Мы всегда стараемся улучшать игру без шайбы, работаем над действиями в зоне обороны, над прессингом. Здесь много аспектов. Но, повторюсь, при графике игр через день накапливается эмоциональная и физическая усталость. В моменты, когда теряется концентрация, происходят ошибки. При этом я бы не сказал, что они носят системный характер», – сказал тренер.

Также Виктор Козлов отметил сложную логистику, которая предстоит команде:

«Нужно держать удар и быть готовыми к следующему матчу. Работать пошагово. Следующая игра у нас с "Амуром". Сейчас думаем, как добраться до места, восстановиться и подготовиться. Затем "Адмирал" – снова нужно учитывать адаптацию к Дальнему Востоку и размер площадки. После этого "Металлург", и к этому матчу тоже будем готовиться.

Необычно то, что после Дальнего Востока мы сразу проводим третью игру здесь, по нашему времени. Раньше мы возвращались и имели время на восстановление. Сейчас расписание такое: две игры на выезде, затем "Магнитогорск", после этого два домашних матча и поездка в Санкт-Петербург. Снова получаются своеобразные качели.

Когда возникает такая болтанка, главное – вернуть стабильность, поймать свою игру и не позволять команде сильно раскачиваться. Нужно придерживаться выбранного курса и сбалансированно пройти этот этап».