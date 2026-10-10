Главный тренер «Салавата Юлаева» – о разгромном проигрыше «Металлургу»: «Нам не хватило сил дать бой»

Игра у юлаевцев посыпалась уже на первых минутах: хозяева льда заколотили три шайбы, после чего Никита Богданов сменил Семена Вязового в воротах.

К концовке первого периода магнитогорцы увеличили отрыв, реализовав большинство, затем Девин Броссо подрался с Егором Зеленовым, за что оба получили по четыре минуты штрафа.

Богданов сделал несколько хороших сейвов, но во втором периоде хозяева забросили пятую шайбу. Сразу после этого отличился Максим Загребин забив дебютный гол в КХЛ, но вскоре «Металлург» реализовал еще одно большинство, вернув преимущество в пять шайб. До конца отрезка Броссо забил гол, который не засчитали из-за высоко поднятой клюшки, и опять подрался с Зеленовым.

В третьем периоде игра успокоилась, уфимцы дважды провально сыграли в большинстве, в отличие от «Металлурга», который на последних минутах забил седьмую шайбу.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«Соперник был быстрее нас, свежее. Нам не хватило сил дать бой сегодня. Пока надо адаптироваться под наше расписание и играть в хоккей. Соперник неплохо играет в обороне, поэтому ребятам было тяжело», – сказал тренер.