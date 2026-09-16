«Салават Юлаев» подписал нового вратаря

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщает о подписании двустороннего контракта с 31-летним вратарем Никитой Богдановым (тезка звездного мотогонщика). Соглашение рассчитано на один год.

С лета текущего года Богданов играл за «Торос»: на его счету три матча за нефтекамцев, в которых он один раз сыграл на ноль при 95,8% отраженных бросков.

До этого играл за «СКА-1946» (2012-2015), «СКА-Карелия» (2014/15), «СКА-Нева» (2015-2019, 2022/23), «Тамбов» (2019), «Нефтяник» (2019/20), «Динамо» СПб (2020/21, 2024/25), «Сочи» (2023/24) и «Металлург» Новокузнецк (2025/26), становился серебряным (2018, 2019) и бронзовым (2024/25) призером ВХЛ, победителем Универсиады (2019).

Статистика в ВХЛ: 274 матча, на ноль – 31, коэффициент надежности – 1.99, 92,6% отраженных бросков, количество передач – восемь.

Сегодня, 16 сентября, «Салавату Юлаеву» предстоит первая домашняя игра сезона – и это будет принципиальный матч с казанским «Ак Барсом». Начало – в 19:00.