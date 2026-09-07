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Виктор Козлов – об игре с «Северсталью»: «Очень важная для нас победа на старте чемпионата»

В субботу, пятого сентября, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в первом матче сезона «ФонБет» регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Северсталь» со счетом 3:2.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этого матча.

«Хорошее движение с нашей стороны, контролировали шайбу, отлично сыграли в меньшинстве, особенно в концовке матча, здорово выстояли. Непростая, с интригой в конце, но очень важная для нас победа на старте чемпионата. Ребята выстояли темп и выиграли.

"Северсталь" играла предсезонные матчи, по ним готовились. В целом их стиль игры не поменялся, хоккеисты подобраны быстрые и техничные.

Мы часто контратаковали – это была подготовка к матчу. Обращали внимание, что делает "Северсталь" в определенные моменты, особенно при входе в зону. Ребята неплохо выполнили этот компонент, поэтому были такие выходы.

Можно поправить удаления, меньше удаляться, тогда матч был бы близок к идеальному», – сказал тренер.

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