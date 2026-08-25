Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов недоволен новичками: «Это не тот хоккей, который тренерскому штабу хотелось бы увидеть»

«Для нас сейчас каждая команда – серьезный соперник. К тому же расписание имеет свою специфику: очень много смен часовых поясов. У нас будет поездка, где мы из Москвы летим в Новосибирск, а оттуда сразу в Магнитогорск. Сейчас ломаем голову, как туда добираться, когда вылетать и проводить раскатки – два часа разницы с нами, четыре с Москвой. Все тройные выезды такие: либо через Сибирь в Московский регион, либо наоборот. Календарь не выбирают, поэтому думаем, как правильно подготовить команду к следующим матчам.

Выезд на Дальний Восток – сложнее, каждый такой полет – целое путешествие. Раньше у нас была отработанная схема адаптации, а сейчас мы немного перестроим логистику: будем жить по своему уфимскому времени и прилетать практически к игре. Но все равно семь-восемь часов в самолете дважды за сезон, да еще и с продолжением выезда в Магнитогорске – это серьезная нагрузка», – сказал тренер.

Что касается новичков, он, похоже, не слишком доволен тем, что они показали в предсезонном турнире.

«Александр Алексеев, я считаю, сыграл неплохо на своем уровне. Вадим Шипачев сыграл два матча, хорошо двигался, отлично разыгрывал шайбу в большинстве. В целом ребята старались, работали, но было много брака. Естественно, это не тот хоккей, который тренерскому штабу хотелось бы увидеть, потому что было проиграно два матча, причем в основном на наших собственных ошибках.

Но это товарищеские матчи, предсезонные турниры. Ошибки свойственны на предсезонке, и у нас есть время их исправить, подкорректировать кое-какие моменты. Дальше у нас турнир в Магнитогорске, а затем начинаем выезд. Шикарно слетаем в одно часовое время, потом переметнемся в другие, где плюс три часа. Непростые будут выезды в этом сезоне, но готовимся по расписанию, чтобы быть готовыми ко всем возможным сценариям».

Также Виктор Козлов назвал аспекты, в которых хотел бы увидеть улучшения относительно прошлого сезона:

«Второй период. Нам нужно проводить его сильнее. Контроль шайбы. Из анализа последних игр видно, что мы слабо контролируем шайбу. Не контролируешь шайбу – не контролируешь ритм матча и тратишь силы на ее отбор. Игра в зоне обороны. Каждая команда КХЛ умеет атаковать, поэтому мы обязаны строго и качественно работать у своих ворот, чтобы не пропускать».