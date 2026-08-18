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Виктор Козлов – о победе над «Барысом»: «Было видно, что выпали из игрового ритма, много брака»

Вчера, 17 августа, уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в стартовом матче FonBet Кубка Республики Башкортостан обыграл «Барыс» со счетом 4:1.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Первый матч, давно не играли. Было видно, что выпали из игрового ритма, много брака. Но, в принципе, нам удалось увидеть то, над чем мы работали. Ребята молодцы, работали до конца.

Сегодня первая игра для всех. В первой игре после отпуска всегда присутствуют ошибки. Самое важное, что я увидел, – это характер. Ребята были не совсем свежие, но продолжали работать ногами. Много позитивного было сегодня.

Начали работать над большинством только позавчера. Может и не надо тренировать, пусть выходят и играют», – с улыбкой сказал тренер.

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