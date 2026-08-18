Виктор Козлов – о победе над «Барысом»: «Было видно, что выпали из игрового ритма, много брака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Первый матч, давно не играли. Было видно, что выпали из игрового ритма, много брака. Но, в принципе, нам удалось увидеть то, над чем мы работали. Ребята молодцы, работали до конца.

Сегодня первая игра для всех. В первой игре после отпуска всегда присутствуют ошибки. Самое важное, что я увидел, – это характер. Ребята были не совсем свежие, но продолжали работать ногами. Много позитивного было сегодня.

Начали работать над большинством только позавчера. Может и не надо тренировать, пусть выходят и играют», – с улыбкой сказал тренер.