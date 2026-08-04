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Кубок Республики Башкортостан по хоккею: расписание игр

После сезонного перерыва в календарь предсезонных хоккейных турниров вновь возвращается Кубок Республики Башкортостан.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В этом году 17, 18 и 20 августа пройдет 25-й розыгрыш Кубка.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на льду встретятся четыре команды КХЛ:

  • «Салават Юлаев» (Уфа);
  • «Лада» (Тольятти);
  • «Амур» (Хабаровск);
  • «Барыс» (Астана).

Для команд турнир станет важной частью подготовки к новому сезону.

17 августа, 15:00: «Амур» – «Лада»;
17 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Барыс».

18 августа, 15:00: «Амур» – «Барыс»;
18 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Лада».

20 августа, 13:00: «Лада» – «Барыс»;
20 августа, 19:00:  «Салават Юлаев» – «Амур».

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