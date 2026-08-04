Кубок Республики Башкортостан по хоккею: расписание игр

В этом году 17, 18 и 20 августа пройдет 25-й розыгрыш Кубка.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на льду встретятся четыре команды КХЛ:

«Салават Юлаев» (Уфа);

«Лада» (Тольятти);

«Амур» (Хабаровск);

«Барыс» (Астана).

Для команд турнир станет важной частью подготовки к новому сезону.

17 августа, 15:00: «Амур» – «Лада»;

17 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Барыс».

18 августа, 15:00: «Амур» – «Барыс»;

18 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Лада».

20 августа, 13:00: «Лада» – «Барыс»;

20 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Амур».