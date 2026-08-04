Кубок Республики Башкортостан по хоккею: расписание игр

После сезонного перерыва в календарь предсезонных хоккейных турниров вновь возвращается Кубок Республики Башкортостан.
В этом году 17, 18 и 20 августа пройдет 25-й розыгрыш Кубка.
Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на льду встретятся четыре команды КХЛ:
- «Салават Юлаев» (Уфа);
- «Лада» (Тольятти);
- «Амур» (Хабаровск);
- «Барыс» (Астана).
Для команд турнир станет важной частью подготовки к новому сезону.
17 августа, 15:00: «Амур» – «Лада»;
17 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Барыс».
18 августа, 15:00: «Амур» – «Барыс»;
18 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Лада».
20 августа, 13:00: «Лада» – «Барыс»;
20 августа, 19:00: «Салават Юлаев» – «Амур».
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