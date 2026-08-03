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Евгений Кузнецов покидает «Салават Юлаев»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает формировать состав игроков на следующий сезон. До его начала времени остается не так уж много.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о том, что клуб расстается с 34-летним нападающим Евгением Кузнецовым, у которого истек срок контракта.

Кузнецов – ветеран хоккея, профессиональную карьеру начал в в сезоне 2009/10, играл в NHL за Washington Capitals в связке с Александром Овечкиным. Он присоединился к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года, за это время провел за клуб 19 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 18 (6+12) очков. Также на его счету гол и передача в семи играх плей-офф.

Официальное предложение форварду уже сделал челябинский «Трактор», воспитанником которого Кузнецов и является.

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