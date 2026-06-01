7 форвардов покидают «Салават Юлаев»

Уфимскую команду покинут семеро игроков, и все они – форварды.

– Артем Пименов, выступавший в системе клуба (в том числе за «Толпар» и «Торос») с 2014 года. Провел 299 матчей в КХЛ и набрал 68 (21+47) очков, став вместе с командой бронзовым призером в сезоне-2024/25.

– Петр Хохряков, выступавший за «Салават Юлаев» в 2018-2022 и 2024-2026 годах. Вместе с командой двукратным бронзовым призером КХЛ.

– Александр Хохлачев, присоединившийся к уфимскому клубу 25 сентября. На его счету 15 (9+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также три игры в плей-офф.

– Денис Ян, игравший за «зеленых» с 2024 года. За это время он провел 120 матчей, в которых набрал 42 (28+14) очка, став вместе с командой бронзовым призером в сезоне-2024/25.

– Владимир Бутузов, присоединившийся к «Салавату Юлаеву» в январе 2026 года. За это время провел 21 матч, в которых набрал шесть (1+5) очков.

– Евгений Сорокин обменян в «СКА-ВМФ» на денежную компенсацию. Сорокин присоединился к «Салавату Юлаеву» летом 2024 года. На его счету 15 матчей в КХЛ, в которых он набрал два (1+1) очка, а также 58 (24+34) очков в 113 играх ВХЛ за «Торос».

– Александр Суворов, игравший за «зеленых» с лета 2025 года, обменян в АКМ на денежную компенсацию. Он провел четыре матча в КХЛ, а также набрал 30 (13+17) очков в 55 играх ВХЛ за «Торос».

Кроме того, защитник системы «Салавата Юлаева» Даниил Волков обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию.

Волков провел за «Толпар» 111 матчей в МХЛ, в которых набрал 39 (7+32) очков. В 32 играх ВХЛ за «Торос» на его счету результативная передача.