1500 спортсменов и тренеров приедут в Уфу на соревнования

Как мы писали ранее, Башкортостан примет соревнования по шести видам спорта, а в республику приедут порядка 1500 участников, включая спортсменов, тренеров, специалистов и судей.

Первые медали разыграют уже в эту субботу, первого августа в велосипедном спорте и триатлоне.

Состязания по велосипедному спорту (шоссе) пройдут на трассе Чишминского района, старт – на въезде в село Кляшево. В рамках индивидуальной гонки спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 25 км. Начало соревнований в 11:00.

В этот же день, первого августа, на озере Теплом в Уфе состоятся соревнования по триатлону. Мультиспортивная гонка, будет состоять из трех этапов: плавания, велогонки и бега и пройдет по классической дистанции: заплыв 1,5 км, гонка 40 км на велосипеде и бег 10 км. Первый старт в 9:00.

Спартакиада народов России – один из ключевых этапов формирования национальных сборных на олимпийский цикл, в частности, данные соревнования можно считать отборочными для участия в Олимпийских играх в США в 2028 году.