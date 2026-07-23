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Спорт

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В Уфе пройдет «Спартакиада народов России»

Башкортостан – в числе семи регионов, которые в этом году станут площадкой для проведения соревнований II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

В Уфе в июле-сентябре 2026 года пройдут соревнования по шести видам спорта:

– триатлон – с 31 июля по третье августа;

– велосипедный спорт – с 31 июля по четвертое августа;

– фехтование – с девятого по 19 августа;

– плавание на открытой воде – с 14 по 16 августа;

– гребной слалом – с 15 по 19 августа;

– спортивная борьба – с седьмого по 12 сентября.

Соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде пройдут на озере Теплом, остальные – в Центре фехтования, Центре гребного слалома, во Дворце борьбы и на других площадках.

Общее количество участников соревнований в Уфе составит порядка 1,5 тыс. человек. В целом на спартакиаде Башкортостан представят 120 атлетов, которые выступят в 33 видах спорта.

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