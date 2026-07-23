В Уфе пройдет «Спартакиада народов России»

Башкортостан – в числе семи регионов, которые в этом году станут площадкой для проведения соревнований II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
В Уфе в июле-сентябре 2026 года пройдут соревнования по шести видам спорта:
– триатлон – с 31 июля по третье августа;
– велосипедный спорт – с 31 июля по четвертое августа;
– фехтование – с девятого по 19 августа;
– плавание на открытой воде – с 14 по 16 августа;
– гребной слалом – с 15 по 19 августа;
– спортивная борьба – с седьмого по 12 сентября.
Соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде пройдут на озере Теплом, остальные – в Центре фехтования, Центре гребного слалома, во Дворце борьбы и на других площадках.
Общее количество участников соревнований в Уфе составит порядка 1,5 тыс. человек. В целом на спартакиаде Башкортостан представят 120 атлетов, которые выступят в 33 видах спорта.
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