В Уфе пройдет «Спартакиада народов России»

В Уфе в июле-сентябре 2026 года пройдут соревнования по шести видам спорта:

– триатлон – с 31 июля по третье августа;

– велосипедный спорт – с 31 июля по четвертое августа;

– фехтование – с девятого по 19 августа;

– плавание на открытой воде – с 14 по 16 августа;

– гребной слалом – с 15 по 19 августа;

– спортивная борьба – с седьмого по 12 сентября.

Соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде пройдут на озере Теплом, остальные – в Центре фехтования, Центре гребного слалома, во Дворце борьбы и на других площадках.

Общее количество участников соревнований в Уфе составит порядка 1,5 тыс. человек. В целом на спартакиаде Башкортостан представят 120 атлетов, которые выступят в 33 видах спорта.