Александр Алексеев возвращается в «Салават Юлаев»

Сегодня, второго июля, пресс-служба клуба объявила о том, что новый контракт подписал 26-летний защитник Александр Алексеев. Он уже выступал за уфимский клуб в сезоне-2020/21, это соглашение рассчитано на два года.

Уроженец Санкт-Петербурга Алексеев в 2018 году был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под 31 номером, то есть играл в одной команде с легендарным Александром Овечкиным. Также выступал за «Ред-Дир Ребелз» (2016-2019, Западная хоккейная лига), «Херши» (2019/20, 2021-2025, АХЛ) и «Уилкс-Барре» (2025/26, АХЛ).

Статистика в НХЛ: 94 матча, девять (1+8) очков, показатель полезности «-12», штрафные минуты – 20.

Статистика в КХЛ: 64 матча, 17 (8+9) очков, показатель полезности «0», штрафные минуты – 14.

Ранее мы писали о том, что «Салават Юлаев» подписал ветерана Вадима Шипачева.