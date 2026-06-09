Вадим Шипачев подписан в «Салават Юлаев»

Первым подписантом стал нападающий Вадим Шипачев: соглашение рассчитано на один год.

39-летний Шипачев в 2022-2024 годах играл за «Ак Барс», после этого и до недавнего времени выступал за минское «Динамо». В минувшем сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету пять (1+4) очков в восьми играх плей-офф.

Статистика в КХЛ: 1134 матча, 1027 (321+706) очков, показатель полезности «+213», штрафные минуты – 565.

Шипачев является рекордсменом по количеству сыгранных матчей, набранных очков и результативных передач в КХЛ, олимпийским чемпионом (2018), серебряным призер Олимпиады (2022), чемпионом мира (2014), серебряным призером ЧМ (2015), бронзовым призером ЧМ (2016, 2017), обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).