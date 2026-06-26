Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Сильнейшие шашисты Башкортостана представляют сборную России на финале Кубка мира

С 24 по 28 июня Астана стала мировой столицей шашечного спорта: там проходит финальный этап Кубка мира по блицу и рапиду среди мужчин и женщин, а также молодежный Кубок мира.

Фото: Дамир Абсалямов

В сборной России выступают сильнейшие шашисты Башкортостана. Среди них:

– 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев;

– действующий чемпион мира Марсель Шарафутдинов;

– международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по стоклеточным шашкам и лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2026 Айнур Шайбаков;

– обладатель Кубков мира по шашкам-64 и шашкам-100 Александр Гетманский;

– четырехкратная чемпионка мира Айгуль Идрисова и многие другие звёзды мировых шашек.

Айнур Шайбаков: «В России законодатель мод в мире шашек – Башкортостан»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: