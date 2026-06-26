Сильнейшие шашисты Башкортостана представляют сборную России на финале Кубка мира

С 24 по 28 июня Астана стала мировой столицей шашечного спорта: там проходит финальный этап Кубка мира по блицу и рапиду среди мужчин и женщин, а также молодежный Кубок мира.
В сборной России выступают сильнейшие шашисты Башкортостана. Среди них:
– 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев;
– действующий чемпион мира Марсель Шарафутдинов;
– международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по стоклеточным шашкам и лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2026 Айнур Шайбаков;
– обладатель Кубков мира по шашкам-64 и шашкам-100 Александр Гетманский;
– четырехкратная чемпионка мира Айгуль Идрисова и многие другие звёзды мировых шашек.
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