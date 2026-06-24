Уфимец Никита Богданов стал чемпионом ПФО по мотокроссу

Никита Богданов уже является чемпионом Башкортостана и обладателем Кубка Башкортостана по мотокроссу, а также лидером обоих турниров 2026 года, а теперь добавил в коллекцию еще один титул – чемпиона Приволжского федерального округа по мотокроссу в классе 250 куб. см.

На трассе «Экстрим-парк Уфа» Никита не оставил соперникам шансов, выиграв оба заезда.

Кроме того, Богданов – самый молодой чемпион России по ледовому спидвею, чемпион Европы и победитель этапов чемпионата мира. В этом году он досрочно выиграл пятый чемпионат страны подряд, повторив достижение легендарного уфимского спидвей-гонщика Бориса Самородова.