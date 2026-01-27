Кулачники Марсель Ханов и Ильнар Ишимбаев выступят на турнире в Уфе

Во главе шоу чемпион лиги уроженец Ишимбая Ильнар Ишимбаев проведет реванш с Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым.

Первая их встреча состоялась в апреле 2024 года на турнире лиги Hardcore и закончилась ничьей. Многие комментаторы посчитали тогда, что Ишимбаева засудили.

Также в карде экс-чемпион Top Dog Марсель Ханов проведет поединок против звезды Prime Сергея Хрисанова.

Шоу пройдет 14 февраля во Дворце спорта.