Спорт

Кулачники Марсель Ханов и Ильнар Ишимбаев выступят на турнире в Уфе

В Уфе пройдет турнир по кулачным боям Prime FL, на котором выступят звезды этого спорта из Башкортостана.

vk.com/prime_fighting

Во главе шоу чемпион лиги уроженец Ишимбая Ильнар Ишимбаев проведет реванш с Суламбеком «Алым Зверем» Шахгириевым.

Первая их встреча состоялась в апреле 2024 года на турнире лиги Hardcore и закончилась ничьей. Многие комментаторы посчитали тогда, что Ишимбаева засудили.

Также в карде экс-чемпион Top Dog Марсель Ханов проведет поединок против звезды Prime Сергея Хрисанова.

Шоу пройдет 14 февраля во Дворце спорта.

