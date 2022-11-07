Марсель Ханов о завоевании чемпионского перстня: «Никогда такого волнения не было перед боем»

«Я очень рад, вы не представляете. Максимально сильно переживал перед боем. Наверное, никогда такого волнения не было, но теперь наконец-то могу сказать, что я чемпион.

То, что мы с Сергеем уже дрались и я проиграл, в какой-то степени, наверное, добавляло ответственности. В бою было видно, что я исправил ошибки, которые допустил в прошлый раз. Тот поединок был вообще плачевный, я там ничего не смог показать, но в этот раз исправил ошибки и все сложилось в мою пользу.

В первую очередь – двигался на ногах, постоянно раскачивал соперника, дергал, не стоял. В том бою у меня ноги были как палки, я стоял абсолютно без движения и Макаров, с его антропометрией, конечно, элементарным джебом разбивал меня и вчистую выиграл поединок.

Что дальше? У меня, наверное, еще не было легких соперников вообще, все ребята сильные, мастера своего дела, поэтому я всегда ожидаю серьезную конкуренцию и настраиваюсь на тяжелый бой», – сказал Марсель в интервью YouTube-каналу BSNews.