5 спортсменов из Башкирии примут участие в шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ

Уже в это воскресенье, 25 января, на ТНТ стартует новый, четвертый сезон масштабного экстремального шоу «Титаны», который пройдет под знаком «Битвы сезонов».
Участники сезона определялись при помощи ИИ, который интеллект отобрал лучших атлетов прошлых лет, чтобы выяснить, кто достоин звания абсолютного чемпиона. В числе сильнейших на проект возвращаются пятеро представителей Башкортостана.
1. Как мы писали ранее, в проект вернулась слаломистка, МСМК и участница Олимпийских игр-2020 в Токио Алсу Миназова.
2. Компанию Алсу составит бывший чемпион Top Dog (кулачные бои) Наим Давудов.
3. Также участие в шоу примет мировой рекордсмен по ходьбе на руках, серебряный призер турнира «Самый сильный человек Республики Башкортостан» Руслан Садыков, который в прошлый раз дошел до четвертого этапа.
4. За силовые рекорды будет отвечать многократный чемпион Башкортостана, мастер спорта России по тяжелой атлетике Ян Хуат.
5. А за скоростные – МСМК по шорт-треку из Уфы Эмиль Карнеев.
