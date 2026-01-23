5 спортсменов из Башкирии примут участие в шоу «Титаны. Битва сезонов» на ТНТ

Участники сезона определялись при помощи ИИ, который интеллект отобрал лучших атлетов прошлых лет, чтобы выяснить, кто достоин звания абсолютного чемпиона. В числе сильнейших на проект возвращаются пятеро представителей Башкортостана.

1. Как мы писали ранее, в проект вернулась слаломистка, МСМК и участница Олимпийских игр-2020 в Токио Алсу Миназова.

2. Компанию Алсу составит бывший чемпион Top Dog (кулачные бои) Наим Давудов.

3. Также участие в шоу примет мировой рекордсмен по ходьбе на руках, серебряный призер турнира «Самый сильный человек Республики Башкортостан» Руслан Садыков, который в прошлый раз дошел до четвертого этапа.

4. За силовые рекорды будет отвечать многократный чемпион Башкортостана, мастер спорта России по тяжелой атлетике Ян Хуат.

5. А за скоростные – МСМК по шорт-треку из Уфы Эмиль Карнеев.