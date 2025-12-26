Алсу Миназова вернется в шоу «Титаны» на ТНТ

Среди участников шоу будет и слаломистка уроженка села Илишево республики Башкортостан Алсу Миназова.

27-летняя Миназова во втором сезоне шоу «Титаны» пробилась в полуфинал и была единственной девушкой, дошедшей до 13-го этапа. Алсу покинула проект, не справившись с испытанием «Челночный бег».

«После съемок я еще раз сто вспоминала и анализировала это испытание. Думала, что можно было сделать по-другому, и почему так получилось. Выводы сделаны, к новой борьбе готова!» – прокомментировала Алсу анонс ее возвращения в шоу.

Между съемками второго и четвертого сезонов прошел год, который Миназова полностью посвятила гребному слалому – готовилась к чемпионату мира, так что времени для специальной подготовки к шоу у нее не было.

«Этот год был для меня невероятным и очень волнительным. Спустя три года отстранения я снова вернулась на международную арену. Не сразу все получилось, но как итог – я стала первой в истории гребного слалома России вице-чемпионкой мира. Безумно рада, что удалось «отсидеть» это отстранение, вернуться и показать высокий уровень!

Как показал второй сезон, специфической подготовки слаломиста достаточно для того, чтобы бороться с сильнейшими атлетами. "Титаны" показали мне новые грани меня, на что я способна на самом деле. Я почувствовала азарт, драйв, адреналин, которых мне не хватало в спорте без международных стартов.

Когда предложили участие в «Битве сезонов», я, конечно, сразу без раздумий согласилась. Потому что это новый формат, возможность вновь собраться со своей командой и показать, на что мы способны. Надеюсь, что за этот год я стала сильнее и дам жару!» – добавила спортсменка.