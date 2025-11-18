Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Виктор Козлов – о поражении от «Локомотива»: «Это для нас урок, мы должны играть уверенно весь матч»

Вчера, 17 ноября, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 3:4 в овертайме.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал это поражение.

«Хороший первый период, повели в счете. Во втором соперник перехватил инициативу, но я считаю, что мы хорошо оборонялись. В третьем они забили, но ребята в концовке проявили характер и забросили шайбу.

В овертайме нам не удалось реализовать большинство. Обидно, что не было шансов добраться до буллитов. Это для нас урок, мы должны играть уверенно весь матч.

Мы просто отдали им шайбу, а соперник умеет с ней играть. Нужно было постараться сыграть у них в зоне, а не обороняться», – сказал Козлов.

