Турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Сегодня в 21:00 в Ярославле пройдет матч против «Локомотива», начало – в 21:00 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция – на БСТ, KHL и «Кинопоиске».

19 ноября в 21:30 включаем БСТ, KHL, KHL Prime или «Кинопоиск» и смотрим игру против «Сочи».

21 ноября юлаевцы отправятся в Астану, где сыграют с «Барысом». Начало – в 19:00, смотрим там же.

Завершится турне 23 ноября игрой в Нижнекамске против «Нефтехимика», которая стартует в 16:00. Трансляция – тоже на БСТ, KHL, KHL Prime и «Кинопоиске».

Состав на выезд

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Михаил Поваров.

Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Уайатт Калинюк, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Девин Броссо, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Кузнецов, Артем Набиев, Артем Пименов, Джек Родуолд, Евгений Сорокин, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков.