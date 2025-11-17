Турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделилась подробностями второй гостевой серии команды, которая стартует уже сегодня, 17 ноября.
Сегодня в 21:00 в Ярославле пройдет матч против «Локомотива», начало – в 21:00 (здесь и далее время уфимское).
Трансляция – на БСТ, KHL и «Кинопоиске».
19 ноября в 21:30 включаем БСТ, KHL, KHL Prime или «Кинопоиск» и смотрим игру против «Сочи».
21 ноября юлаевцы отправятся в Астану, где сыграют с «Барысом». Начало – в 19:00, смотрим там же.
Завершится турне 23 ноября игрой в Нижнекамске против «Нефтехимика», которая стартует в 16:00. Трансляция – тоже на БСТ, KHL, KHL Prime и «Кинопоиске».
Состав на выезд
Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Михаил Поваров.
Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Уайатт Калинюк, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.
Нападающие: Девин Броссо, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Кузнецов, Артем Набиев, Артем Пименов, Джек Родуолд, Евгений Сорокин, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков.
Комментарии (0)