Шашисты из Башкортостана завоевали 6 медалей на чемпионате и первенстве мира

Чемпионом мира стал международный гроссмейстер из Уфы Айнур Шайбаков.

Серебряные медали завоевали Муродулло Амриллаев из Стерлитамака и семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина.

Бронзовая медаль у Алии Аминовой из Ишимбая.

Среди юных спортсменок: Розалина Яушева стала победительницей первенства мира по стоклеточным шашкам, Мелания Мулюкова – бронзовым призером первенства мира по стоклеточным шашкам. Обе спортсменки из Стерлитамака.

В октябре текущего года юные шашистки из Башкортостана принесли в копилку сборной России пять медалей первенства мира по шашкам на 64-клеточной доске.