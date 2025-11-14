Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Шашисты из Башкортостана завоевали 6 медалей на чемпионате и первенстве мира

В Турции завершились чемпионат и первенство мира по стоклеточным шашкам. В этом году россию на соревнованиях представляло несколько спортсменов из Башкортостана.

Айнур Шайбаков
Фото: Федерация шашек России

Айнур Шайбаков

Чемпионом мира стал международный гроссмейстер из Уфы Айнур Шайбаков.

Серебряные медали завоевали Муродулло Амриллаев из Стерлитамака и семикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина.

Бронзовая медаль у Алии Аминовой из Ишимбая.

Среди юных спортсменок: Розалина Яушева стала победительницей первенства мира по стоклеточным шашкам, Мелания Мулюкова – бронзовым призером первенства мира по стоклеточным шашкам. Обе спортсменки из Стерлитамака.

В октябре текущего года юные шашистки из Башкортостана принесли в копилку сборной России пять медалей первенства мира по шашкам на 64-клеточной доске.

